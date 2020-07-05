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Siirtli "çılgın sporcu" BESYO'ya hazırlanıyor

Siirt'te "çılgın sporcu" olarak bilinen Ali Batur (26), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına (BESYO) hazırlanıyor.

Siirtli
05.07.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:31

Siirt'te "çılgın sporcu" olarak bilinen Ali Batur (26), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu sınavına (BESYO) hazırlanıyor.

Köyde imkansızlık nedeniyle kağıt ve poşetlerden yaptığı topla futbol oynayan ve Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Claudio Taffarel ve Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Rüştü Reçber'i örnek alarak sert zeminlerde de kalecilik yapan Batur, çocuk yaşta geçirdiği sakatlıklara rağmen heyecanını koruyarak spor yapmaya devam ediyor.

Botan Vadisi Milli Parkı, Rasıl Hacar (Deliklitaş), Tillo'daki Kaletül Üstad Tepesi başta olmak üzere kentin doğal güzelliklerini gezen Batur, doğayla iç içe yaptığı sporla ilgi çekiyor.

Babasını kaybetmesinin ardından ailesinin geçimini sağlamak için lise eğitimini açıktan tamamlamak zorunda kalan Batur, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hayalini erteledi.

BESYO yetenek sınavlarına hazırladığı kardeşine hayalini kurduğu okulu kazandıran Batur, hem bir baraj inşaatında güvenlik görevlisi olarak çalışıyor hem Botan Çayı'nın eşsiz manzarasında sınavlara hazırlanıyor.

"Beton üzerinde topa atlıyordum"

Ali Batur, 7 yaşından beri başladığı sporu ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü dile getirerek, "Çılgın sporcu demelerinin sebebi çok spor yaptığım için. Doğada, çarşıda, evde, imkanlarımın el verdiği her yerde spor yapıyorum." dedi.

Ortaokulu bitirdikten sonra Galatasaray'ın altyapısı için de teklif geldiğini ifade eden Batur, maddi durumları iyi olmadığı için ailesinin buna izin vermediğini anlattı.

Liseye devam ettiği sırada babasını kaybettiğini dile getiren Batur, "Bu nedenle okulu yarıda bırakarak çalışmak zorunda kaldım. 5 kardeşe bakmak zorunda kaldım ve hala da bakıyorum. Siirt'in doğal zenginliklerini gezerek doğayla iç içe spor yapıyorum ve BESYO'ya hazırlanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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