Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı
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Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı

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Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı

Siirt'in Şirvan ilçesinde çiftçilik yapan 87 kişiye yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı.

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Siirt'in Şirvan ilçesinde çiftçilik yapan 87 kişiye yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı.

Siirt Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yürütülen proje çerçevesinde Şirvan ilçesinde üreticilere yonca ve fiğ tohumları dağıtıldı. Şirvan ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım programına Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ve yem bitkisi üreticileri katıldı. İlçelerinde tarım ve hayvancılık alanında iyi yol kat ettiklerini belirten Kaymakam Hasar, dağıtılan tohumlar ile hayvanların kaliteli beslenerek verimin artırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Kaymakam Hasar, "Kasım ayında da buna benzer bir etkinlik yapmıştık. O etkinlikte çiftçilerimize ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza 500 kilogram fiğ, 150 kilogram da yonca tohumu dağıtmıştık. Bugün de benzer bir etkinlikle gerek ilçe merkezinden gerekse 16 köyden gelen 87 vatandaşımıza 2 ton 170 kilogram yonca tohumunu dağıtacağız. Bu proje yüzde 75 Bakanlık yüzde 25 destekli olan bir proje. Şirvan ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanan bir ilçe. 7 bin büyükbaş, 155 binin üzerinde küçükbaş hayvanın bulunduğu, yaklaşık 2 bin tane hayvan işletmesinin olduğu bir ilçe. Bu nedenle hayvanlarımızın besin değeri protein değeri yüksek olan besinlerle beslenmesi hem hayvancılıktaki verimi artırmakta hem de maliyetleri düşürmek süratiyle karını da beraberinde getirmekte. Üreticilere hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı. - SİİRT

Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı
Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı
Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı
Siirtli çiftçilere yonca ve fiğ tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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