Siirtli çiftçilere yerli ve milli tohum dağıtıldı

30.11.2019 14:09 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:14

Siirt'in Tillo ilçesinde çiftçilere yerli ve milli tohum tanımı ve dağıtımı yapıldı.



Tillo İlçe kaymakamlığı ile Tarım ve Orman Müdürlüğünce, milli ve yerli tohumların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarlıkları tarafından belirlenen çiftçiler için milli ve yerli tohum tanıtım günü yapıldı. Siirtli çiftçilere yerli ve milli olan buğday, arpa, nohut ve soya fasulyesi tohum setlerinin dağıtmanın sevincini yaşadıklarını belirten Tillo İlçe Kaymakamı Lokman Düzgün, çiftçilerin yerli ve milli tohum kullanmalarının kente hayırlı olmasını diledi. Düzgün, "İlçemizde dağıtılmak üzere Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüleri tarafından gönderilen ürünlerin dağıtımını yapmanın heyecanını yaşadık. Ürünlerde yerli ve milli tohumlar kullanarak daha başarılı sonuçlar elde edilecek. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA