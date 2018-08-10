Siirtli Çiftçiler Gaziantep'e Gitti

Siirtli fıstık üreticilerinden oluşan bir heyet, incelemelerde bulunmak üzere Gaziantep'e gitti.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün organizasyonuyla giden heyette, tarım alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş yöneticileri, üniversite temsilcileri ve teknik elemanlar da yer aldı. İl Müdürü Ergün Demirhan yaptığı açıklamada, müdürlük bünyesinde fıstıkçılık alanında çalışma yapacak bir birim kurduklarını ve bunun Siirt fıstığını daha iyi bir yere getirmek amacıyla kurulduğunu söyledi. Demirhan, "İlk faaliyetimiz olarak Gaziantep'te Fıstıkçılık Araştırma Enstitüsünde incelemeler yapacağız. Ardından Nizip'e geçerek 100 bin dekar alanda sulu olarak yapılan fıstıkçılık alanında incelemeler de bulunacağız. Amacımız ilimizde sulu fıstıkçılık üretimine geçerek, üreticimizin daha çok kazanmasını sağlamaktır" dedi.

Heyetin 2 gün sürecek incelemenin ardından Siirt'e döneceği belirtildi. - SİİRT