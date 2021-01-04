Siirt Ziraat Odasından kuraklığa karşı yerli üretim çağrısı
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Siirt Ziraat Odasından kuraklığa karşı yerli üretim çağrısı

04.01.2021 17:45 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:45
Siirt Ziraat Odasından kuraklığa karşı yerli üretim çağrısı

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kuraklığa karşı yerli üretime ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, kuraklığa karşı yerli üretime ağırlık verilmesi çağrısında bulundu.

Günbat yaptığı açıklamada, mevsim değişikliğinden kaynaklanabilecek kuraklığa karşı gelecekte tarımsal üretimin sekteye uğramaması ve gıda güvenliği endişesi taşımak için planlı yerli üretime ağırlık verilmesi gerektiğini bildirdi.

Başta, buğday ve diğer stratejik ürünlerde tedbir amaçlı olarak bir miktar stok yapılması gerekebileceğini dile getiren Günbat, şunları kaydetti:

"Dünyada ve ülkemizde son yıllarda yaşanan küresel iklim değişikliğine bağlı olarak dört mevsimi zamanında yaşamıyoruz. Ilık kışlar, sıcak yazlar yaşıyoruz. Bu değişiklik kuraklığa işaret etmektedir. İç piyasada, hububatta fiyatlar sürekli olarak yükseliyor. Kuraklık boyutu gün geçtikçe daha da artıyor ve ekonomik olarak refah seviyemiz yüksek olsa dahi ürün bulmak mümkün olmayabilir. Planlı bir şekilde yerli ve milli üretimimizi arttırmaktan başka çaremiz yoktur. Ülkemizin her karış toprağı işlenmeli, toprağın ve suyun yönetimine önem verilmeli ve bu konularda programlı bir şekilde eğitim çalışmaları yapmalıyız. Çünkü iklim değişikliğinin etkisiyle mevsimler yer değiştirmektedir. Bu da canlılar ve doğa için risk arz etmektedir. Dünyada ve ülkemizde yaşanan kuraklık riskine karşı önlemlerimizi şimdiden almazsak ve yeterli üretimi sağlamazsak, üretim yapan ülkelerden ucuz süt, et, buğday ve diğer gıda ürünlerini bulma şansımız olmayacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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