Siirt Ziraat Odası Odasından açıklama

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, üreticilere destek talebinde bulundu.

Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, üreticilere destek talebinde bulundu.

Günbat, bu yıl meteoroloji verilerine göre yağışların yüzde 45-55 oranında azalması dolayısıyla üreticilerin sıkıntı yaşadığını söyledi.

Günbat, şunları kaydetti:

"İlimizde kuraklık endişesi üreticileri korkutuyor. Yılın mayıs ayına girmemize sayılı günler olmasına rağmen beklenen yağışlar olmadı. Üreticilere dekar bazlı destek verilmeli. Çiftçinin tohum, gübre, mazot ve ilaç maliyetlerini karşılayabilecek bir destek verilmelidir. Bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerin borçları faizsiz ertelenmeli, ödenmesi gerekecek tarımsal borçlar 5 yıllığına faizsiz olarak yapılandırılmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz