SİİRT Yüksek baharat fiyatına tepki için fıstıktan vazgeçip sumak üretiyor
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SİİRT Yüksek baharat fiyatına tepki için fıstıktan vazgeçip sumak üretiyor

Yüksek baharat fiyatına tepki için fıstıktan vazgeçip sumak üretiyorSİİRT'te fıstık yetiştiriciliğinden vazgeçen Bülent Turhan, bahçesine 20 sumak ağacı ekti.

21.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 21.08.2020 10:21

Yüksek baharat fiyatına tepki için fıstıktan vazgeçip sumak üretiyor

SİİRT'te fıstık yetiştiriciliğinden vazgeçen Bülent Turhan, bahçesine 20 sumak ağacı ekti. Turhan, her yıl ağaçlardan elde ettiği sumağı, Türkiye'nin birçok yerinde yaşayan yakınlarına gönderiyor.

Siirt'te çiftçilik yapan Bülent Turhan, uzun yıllar yaptığı fıstık yetiştiriciliğini bırakarak, 5 yıl önce kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulanan bahçesine 20 sumak fidanı ekmeye karar verdi. Yüksek baharat fiyatına tepki göstermek için hobi amaçlı olarak sumak yetiştiriciliğine başlayan Turhan, ürettiği ürünleri satmayıp, sadece yakınlarına gönderiyor.

Sumağın insan sağlığına çok faydalı bir baharat olduğu da anlatan Turhan, "Siirt'in önemli geçim kaynaklarından bir olan fıstık üretiminden vazgeçtim. Bağıma sadece sumak ekiyorum. Sumağın Siirt'te kilosu 50 ile 70 TL arasında satılıyor. Ancak ben fiyat olarak düşünmüyorum, ürettiğim yerli sumağı hem kendim tüketiyorum hem de yakınlarıma gönderiyorum. Çevrede bulunan bağ sahipleri bana hep soruyorlar 'Neden fıstık ekmiyorsun da sumak ekiyorsun?' diye soruyorlar. Ben de kendilerine, sumağın daha sağlıklı olduğunu bu sebepten ötürü tercih ettiğimi belirtiyorum. Şu an bağımda yaklaşık 20 sumak ağacım var ve bu ağaçlardan yılda ortalama 80- 90 kilo arasında ürün elde ediyorum. Elde ettiğim sumağı satmıyorum kendime ve eş dostlarımıza hediye ediyorum. Her sabah taze çekilmiş sumak suyu içiyorum" dedi.

SİİRT Yüksek baharat fiyatına tepki için fıstıktan vazgeçip sumak üretiyor

Kaynak: DHA

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