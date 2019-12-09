Siirt yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu
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Siirt yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulunduSiirt merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

09.12.2019 13:21 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:22
Siirt yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

Yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu

merkeze bağlı Ekmekçiler Köyü'nde yolda bulunan havan mermisi güvenlik güçlerince imha edildi.

Ekmekçiler Köyü'nde yol çalışması yapan köy sakinleri, toprağa gömülü havan mermisini fark ederek, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipleri sevk edildi. Alanda güvenliğin sağlanmasından sonra İl Jandarma Komutanlığı Bomba İmha Timi (PAMİT) ekiplerince toprağa gömülü 60 milimetre çapındaki havan mermisi kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Kaynak: DHA

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: Siirt yol yapım çalışmasında havan mermisi bulundu
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