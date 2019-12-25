Siirt ve Şırnak'ta terör operasyonu: 20 gözaltı

25.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 25.12.2019 10:57

SİİRT ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin eden ve sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 20 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler, Siirt ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya erzak ve malzeme temin ettikleri, örgüte finansman destek sağladıkları, örgütün dağ kadrosuna eleman temin ettikleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları ve örgüt mensuplarıyla görüştükleri tespit edilen 20 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 cep telefonu,13 sim kart, 1 CD, 4 hafıza kartı, 6 av tüfeği, 6 bilgisayar, 16 örgütsel içerikli mektup, 14 örgütsel içerikli fotoğraf, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ile örgütsel dokumanlar ve şifreli notlar ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA