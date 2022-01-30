Siirt ve Şırnak'ta kardan 21 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

PERVARİ, SİİRT (AA) - Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 21 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Siirt'in yüksek kesimlerinde etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle Pervari ilçesine bağlı 8 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Eruh ilçesinde ise kapalı olan 5 köy yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Şırnak

Şırnak İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesinde iki gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Beytüşşebap ilçesinde 7 köy ve 6 mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların açılması için yoğun çalışma yürütülüyor.

Kent merkezinde ise belediye ekipleri kar temizleme çalışması yapıyor.