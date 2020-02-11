Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 107 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

11.02.2020 13:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:08

Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 107 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Siirt'te etkili olan kar yağışı dolayısıyla Pervari ilçesinde 8, Şirvan'da 5 ve Eruh'ta 2 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince yol açma çalışmaları sürüyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kardan kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin gün boyu çalışma yürüttüğünü söyledi.

Hastaların mahsur kalmaması için tüm ihbarların değerlendirildiğini belirten Canpolat, köylerde hastaların mağdur olmaması için sağlık ekiplerince koordineli çalıştıklarını bildirdi.

Canpolat, "Ekiplerimiz 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açılması için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor." dedi.

Şırnak

Şırnak'ta da 5 gündür belli aralıklarla süren kar yağışı ulaşımı ve hayatı olumsuz etkiliyor.



Kentte etkisini sürdüren kar ve buzlanma trafiği aksatırken, kar kalınlığı merkezde 45 santimetre, kırsalda ise bir metreye ulaştı.



Şehir merkezinde belediye ekipleri, kar küreme ve temizleme çalışması yürüttü.

Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte, belediye ekipleri vatandaşları zorunlu olmadıkça araçlarını trafiğe çıkarmaması konusunda uyardı.



Kar nedeniyle kapalı olan Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisi ile Şırnak-Hakkari kara yolu Çığlı mevkisi ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.



Kar ve tipi nedeniyle il merkezi ile Beytüşşebap, Silopi, Cizre ve Güçlükonak ilçelerinde 88 köy ve bağlı 4 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun çalışıyor.

Kaynak: AA