Siirt ve Şırnak'ta kar hayatı olumsuz etkiledi

Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Siirt ve Şırnak'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, kardan kapanan Pervari ilçesinde 12 köy yolunun ulaşıma açıldığını belirtti.

Siirt'te kapalı köy yolunun bulunmadığını ifade eden Canpolat, şunları kaydetti:

"Pervari ilçe kırsalında kar aralıklarla devam ediyor. Dün gece yağan kardan dolayı yüksek rakımlı Geçittepe ile 12 köy yolu kapandı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yollar temizlenerek köylerle bağlantı sağlandı."

Karla mücadele ekiplerinin tüm ilçelerde hazır bekletildiğini aktaran Canpolat, yollarda araçların mahsur kalmaması için ekiplerin gelen tüm ihbarları değerlendirdiğini bildirdi.

Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri de yüksek rakımlı Şirvan-Cevizlik yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde de 2 gündür aralıklarla yağan kar sonucu kapanan 17 köy ve mezra yolunu açmak için İl Özel İdare ve Karayolları ekiplerince çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında 15 köy ve 5 mezra yolu ulaşıma açıldı.

Kapalı olan Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yollarını açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz