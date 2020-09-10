Siirt ve Mardin'de Kovid-19 denetimi yapıldı Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Siirt ve Mardin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında denetim yapıldı.

Siirt kent genelinde İçişler Bakanlığının genelgesi kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Sabit Semt Pazarı ve Güres Caddesi'ndeki işletmelerde denetimlerde bulunarak mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Hacıbektaşoğlu, vatandaşların kalabalık ortamlara girmemesini ve rehavete kapılmadan kurallara uymasını istedi.

Kentte, yüz yüze eğitimin başlayacağı 21 Eylül'e kadar vaka sayılarını ciddi oranda düşürmeyi planladıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde yoğun bir denetim devam ediyor. Biz de ilimizde her gün tüm ekiplerimizle 24 saat esasına göre denetim yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın kurallara uymasını istiyoruz. Siirt olarak Kurban Bayramı'ndan sonra ciddi bir düşüşümüz var. Bunları devam ettirmek istiyoruz."

Hacıbektaşoğlu, gerçekleştirdikleri denetimlerin amacının cezalandırmak olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Virüsün başladığı ilk aylarda biz toplum olarak, birey ve kurum olarak daha çok tedbir alıyorduk ama 1 Haziran'dan sonra hayatın normalleşmesiyle, kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesiyle virüs yokmuş gibi davranmaya başladık. Bu vakaların ülkemizde ve ilimizde arttığını gördük ama buna kimsenin hakkı yok. Allah'a şükür biz tekrar düşme eğilimine girdik ve bunu belli bir takvimde düşüreceğiz. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum, bu kurallara uyalım ve mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmeyelim."

Hacıbektaşoğlu'na İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olgaç da eşlik etti.

Mardin

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş da "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla kentte gerçekleştirilen denetimlere katıldı.

Tarihi Birinci Cadde'deki iş yerlerini denetleyen Demirtaş, iş yeri sahipleri ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymanın önemi konusunda uyarılarda bulundu.

Demirtaş, burada yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı vatandaşların ve işletmelerin kurallara uymasının sevindirici olduğunu söyledi.

Hep birlikte duyarlılık gösterilerek virüsün yenilebileceğini dile getiren Demirtaş, bu nedenle kent genelinde denetimlerin hassasiyetle sürdürüldüğünü ifade etti.

Vali Demirtaş'a denetimlerde Vali Yardımcısı Recep Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir ve İl Sağlık Müdürü Saffet Yavuz eşlik etti.

Kaynak: AA