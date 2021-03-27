Siirt ve Mardin'de Berat Kandili dualarla idrak edildi
Siirt ve Mardin'deki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Siirt ve Mardin'deki camilerde Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınan 892 yıllık Ulu Cami'deki programda, vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından namaz kıldı, dua etti.
Türkiye'nin en eski camilerinden olan, Anadolu Selçuklu mimarisinin özelliklerini yansıtan Ulu Cami'de, mevlit okundu.
Mevlidin ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Mardin
Mardin'de de camilere gelen vatandaşlar dua etti.
Merkez Artuklu ilçesindeki Fuat Yağcı Camisi'nde İl Müftülüğünce gerçekleştirilen programda, okunan hatimlerin duaları yapıldı.
İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, vaazında Beraat Kandili'nin önemine değindi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık