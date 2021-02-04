Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı
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Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

04.02.2021 18:21 | Son Güncelleme: 04.02.2021 18:25
Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 3'ü tutuklandı

Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Siirt ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucuyla mücadele kapsamında belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Siirt ve İstanbul'da tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar ve eroin ele geçirildi.

Siirt Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

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