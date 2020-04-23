Siirt ve Batman'da 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama Siirt ve Batman'da 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

Siirt ve Batman'da 23 Nisan'da doğan çocuklara sürpriz kutlama yapıldı.

Siirt'te Valilik koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilde yaşayan ve 8 yaşına giren İrem Kayra, Serhat Görhan ve Nisanur Erdoğan'ı evlerinde ziyaret etti.

Ellerinde pasta ile ekipleri kapıda gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Vefa Sosyal Destek Grubu çocukların hem doğum gününü hem de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Grup adına açıklama yapan Rıdvan Aldemir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle buruk geçtiğini belirterek, çocukların yüzünü güldürmek için onlara sürpriz kutlama yaptıklarını söyledi.

Çocuklarının bu mutlu gününü paylaşmak istediklerini dile getiren Aldemir, aynı zamanda mahallelerde çocuklara çeşitli hediyeler ve Türk bayrağı da dağıttıklarını bildirdi.

Batman

Batman'ın Kozluk ilçesinde Kaymakamlık tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, 23 Nisan'da doğan ve 14 yaşına giren ikiz kardeşler Öznur ve Özkan Öztürk'e sürpriz kutlama yaptı.

Öztürk kardeşlerin Kazım Koyuncu Bulvarı'ndaki evine Vefa Sosyal Destek Grubu ile giden müzik öğretmeni Zuhal Sayat şarkılar seslendirdi.

Grup, Gercüş Kaymakamı Mevlüt Şekerci'nin doğum günü mesajını ve selamını da iki kardeşe iletti.

Öznur Öztürk, bu sürprizden duydukları mutluluğu dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

Baba Abdullah Öztürk de çocuklarının doğum gününü kutlayan Vefa Sosyal Destek Grubu'na teşekkür etti.

Kaynak: AA