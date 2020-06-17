Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, göreve başladı
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, göreve başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, "Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, göreve başladı
17.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla Siirt Valiliğine atanan Osman Hacıbektaşoğlu, "Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar. Teröre verecek evladımız yok. Evlatlarımıza bakacağız, onları okutacağız, büyüteceğiz ve onlar bütün Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa hizmet edecekler." dedi.

İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Siirt Valiliğine atanan Hacıbektaşoğlu, Valilikte törenle karşılandı.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı konuşmada, kendilerini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Bakan Soylu'nun kararıyla Siirt Belediye Başkan Vekilliğine de görevlendirildiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, 21 yıl önce Baykan ilçesinde kaymakamlığa atandığını ve 19 yıl sonra tekrar Siirt'e hizmet etmenin nasip olduğunu belirtti.

Siirt'in evliyalar, kardeşlik ve huzur şehri olduğunu kaydeden Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Geçmişinden beri öyle biliniyordu ve öyledir de. Yıllardır bu ülkenin düşmanları, bu topraklar çok kıymetli bir fitne soktular bunun ceremesini hepimiz çektik. İnşallah o günler geride kaldı. Evvela huzur olmasa hiçbir şey olmaz. Huzuru sağlamak için var gücümüzle hep beraber mücadele ediyoruz. Bu ülke, Siirt, vatanımız, milletimiz, devletimiz için toprağa düşen, canını veren öncelikle Siirtli şehitlerimize, Çanakkale'de metfun şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Cenabıhakk'ın verdiği en kıymetli şeyin evlat olduğunu dile getiren Hacıbektaşoğlu, onların geleceği için birlikte çalışacaklarını aktardı.

"Evlatlarımızı dağa çıkaramayacaklar. Teröre verecek evladımız yok. Evlatlarımıza bakacağız, onları okutacağız, büyüteceğiz ve onlar bütün Türkiye'ye, dünyaya, insanlığa hizmet edecekler" diyen Hacıbektaşoğlu, bunun için hep beraber çalışacaklarını anlattı.

Siirt için birlikte gayret edeceklerini ve başaracaklarını bidiren Hacıbektaşoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada, Türkiye'de Kovid-19 pandemisi var. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan, halkımızdan hassasiyet istirham ediyorum. Hem korunmak hem de virüsle mücadele etmek zorundayız, aynı zamanda yaşamak ve üretmek zorundayız. Çok emek verdik, millet olarak çok isabetli kararlarla Türkiye, dünyada konuşulur hale geldi ama bunları heder etmeyelim. Önce kendimizi, sonra evlatlarımızı, ailemizi ve toplumu koruyalım."

Hacıbektaşoğlu, ülkenin huzur ve güveni için görev başında olan askerlere, polislere, güvenlik korucularına selamlarını iletti.

Törene, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Mehmet Fevzi Kenasarı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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