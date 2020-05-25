Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Atik Şirvan'da incelemelerde bulundu
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Atik Şirvan'da incelemelerde bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesinde yapımı devam eden baraj, Hesko İsale Hattı ve Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Atik Şirvan'da incelemelerde bulundu
25.05.2020 19:05 | Son Güncelleme: 25.05.2020 19:42

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, Şirvan ilçesinde yapımı devam eden baraj, Hesko İsale Hattı ve Siirt İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Atik, Şirvan HES Barajı dolayısıyla 11 kilometrelik Hesko İsale hattındaki çalışmalarını yerinde inceledi, baraj yetkililerinden bilgi aldı.

Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirten Atik, kentte su sorununun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığını, 10 Haziran'da tamamlanacak olan hattan su akışının sağlanacağını söyledi.

Atik, daha sonra Siirt Belediyesi İçme Suyu Arıtma Tesisini gezdi.

Atik'in Şirvan ziyaretine İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Şirvan Kaymakamı Memiş İnan, Belediye Başkan Yardımcısı Hifzullah Canpolat da katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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