Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hacıbektaşoğlu'ndan "su sorunu" açıklaması Açıklaması

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kentte yaşanan su sorununa ilişkin, "İlave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin artırılması şu anda proje aşamasında." dedi.

Vali Hacıbektaşoğlu, beraberinde yetkililerle Veyselkarani Mahallesi'nde belediye tarafından yapılan çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Kentte yaşanan su sorununa ilişkin vatandaşları bilgilendirmek istediğini belirten Hacıbektaşoğlu, kente gelen Hizan ve Hesko suyunda yüzde 60 kaynak azalması olduğunu söyledi.

"Su konusunda sıkıntı olduğunu biliyoruz. Maalesef geçen sene hiç bir şekilde buna ihtiyaç hissetmemiştik. Münavebeli su vermek durumunda kalıyoruz." ifadelerini kullanan Hacıbektaşoğlu, Hesko hattından 45 köy ve mahalle, Hizan suyundan da Siirt merkezin yanı sıra Tillo ve Kurtalan ilçeleri ile Kayabağlar ve Atabağı beldelerinin beslendiğini dile getirdi.

Herkesin su tüketimine dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Hacıbektaşoğlu, su kaynak temini çalışmalarına geçen yılın temmuz ayında başladıklarını hatırlattı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'yle çalışmalarının devam ettiğini bildiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Hizan suyu alma yapısının iyileştirilmesi için ihale yapıldı. Orada çalışmalar başlayacak. İlave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin artırılması şu anda proje aşamasında. Bu sene yapım ihalesine çıkılabilir mi, onun için uğraşıyoruz. Bu konuda çalışmalar devam ediyor. Hem sanayi kullanımı HEM evsel tüketim için ilave kaynak suyu temin çalışmalarımız yeni değil, geçen sene temmuz ayında başlayan çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu sene sonunda veya önümüzdeki yıl başında inşaat çalışmaları başlayacak. 2022 yılı yapım programına alınmıştır. İnşallah DSİ yatırım programında gerçekleşecektir."