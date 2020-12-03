Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."
03.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:16
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Ayaydın