Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."

03.12.2020 09:13 | Son Güncelleme: 03.12.2020 09:16
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu:

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu: "(Siirt'teki deprem) Siirt ve Kurtalan ilçe merkezinde hasar yok. Ekiplerin kırsalda araştırması sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Ayaydın

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