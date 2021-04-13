Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Hacıbektaşoğlu, Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında hayata geçirilen güzellik bölümünde öğrencilerle bir araya geldi, çalışmalarını yakından takip etti.
Bu tür sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini belirten Hacıbektaşoğlu, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenleri kutladı.
Hacıbektaşoğlu daha sonra okul kütüphanesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi, çeşitli hediyeler dağıttı.
Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Zekeriya Butur, Okul Müdürü Mehmet Nezir Çevik ve öğretmenler katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz