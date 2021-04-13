Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan okul ziyareti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.