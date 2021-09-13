Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ilde yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı - Haberler
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ilde yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ilde yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilde yapımı devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, ilde yapımı devam eden çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesinde alt ve üst yapı ile bağlantı yollarında yürütülen asfalt ve parke çalışmalarıyla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Üst yapı çalışmalarında 20 mahallede 70 bin ton asfalt kullanıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, yıl sonuna kadar 90 bin ton asfalt ve 150 bin metrekare parke taşı hedefine ulaşacaklarını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, süren çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"İçme suyunda ise iki ana kaynağımız var. Biri Hizan diğeri de Hesko isale hattı. Her iki kaynakta yüzde 60'a yakın azalma var. Hesko hattından 45 köy ve mahalle istifade ediyor. Hizan kaynağından da Tillo, Gökçebağ, Kurtalan, Kayabağlar, Atabağı ve Siirt merkez besleniyor. Su kullanımında vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz. Geçen yıl haziran ve temmuz aylarında ilave su kaynak temini çalışmalarına başladık. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile çalışmalarımız devam ediyor. Hizan hattının su alma yapısının iyileştirilmesi için ihale yapıldı. İlave kaynak temini ve arıtma kapasitesinin artırılması çalışmaları da var."

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu ilde yapımı süren çalışmalarla ilgili inceleme yaptı - Haberler
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