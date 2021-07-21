Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis uygulama noktalarını, hastane ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.