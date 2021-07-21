Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı
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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis uygulama noktalarını, hastane ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis uygulama noktalarını, hastane ve İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdür Vekili Hasan Tuğan ile ekiplerin bayramını kutladı.

Yol Kontrol noktasında jandarma personeli ile uygulamaya katılan Hacıbektaşoğlu, sürücülere trafik kurallarını hatırlattı, hız yapmamaları uyarısında bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, güvenlik güçlerinin halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, ekiplere görevlerinde başarılar diledi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık çalışanları ile Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü personelinin bayramlarını tebrik etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleriyle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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