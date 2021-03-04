Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu "Dinamik Denetim Süreci" uygulamasına katıldı Açıklaması

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede çok büyük fedakarlıklara katlanarak kentte vaka sayısını düşürdüklerini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığının Kovid-19'la mücadelede hayata geçirdiği "Dinamik Denetim Süreci" uygulaması kapsamında denetimlerde bulundu.

İş yerlerine girerek işletmecilerle görüşen Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra sosyal mesafe kuralına uyarak bir çay ocağında çay içti, vatandaşlarla sohbet etti.

Hacıbektaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, Siirt'in Kovid-19 risk değerlendirme kriterlerine göre mavi reknle kodlanan düşük riskli iller arasında yer aldığını anımsattı.

Yeni kontrollü normalleşmeyle sosyal hayatta normalleşme sürecini başlattıklarını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "İllerin salgın durumuna göre Siirt en düşük risk grubunda. Salgın geçen yıl mart ayında başladı. Geçen sene nisan ayında ortalama günlük vaka sayımız 10'du. Bugün itibarıyla şubat ayını günlük 8 ortalama vakayla kapattık. Bu düşme trendi devam ediyor." dedi.

"Motivasyonumuzu diri tutarak bugünlere geldik"

Kısıtlamalar nedeniyle işletmelerin sıkıntılı süreçler yaşadığını aktaran Hacıbektaşoğlu, bu süreçte sağlık çalışanları, denetim ekipleri, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların önemli görevleri yerine getirdiğini söyledi.

"Motivasyonumuzu diri tutarak bugünlere geldik. Buraya gelmek çok kolay olmadı ama salgını bu seviyede tutmak ve aşağıya çekmek zorundayız." diyen Hacıbektaşoğlu, bundan sonraki süreçte de maske, mesafe ve temizlik kurallarına her yerde daha fazla dikkat edeceklerini belirtti.

Denetimlerin süreceğini bildiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye geneli Siirt ve ilçelerde tüm ekiplerimiz denetim yapıyor. Bu denetimlere katılarak vatandaşlarımıza alınan tedbirleri hatırlattık. Bir ilin düşük olması yetmiyor. Bütün Türkiye'yi mavi olarak hayal ediyoruz. İnşallah bu salgını da hayatımızdan söküp atacağız. Herkesin yüzü gülüyor. Esnafımız kurallara uyuyor. Uymayanlar da oluyor ama istisna. Esnafımızın yüzünün gülüyor olması bizim de yüzümüzü güldürüyor. İnşallah bundan sonra hiçbir esnafın iş yeri kapanmaz, hayatımıza normal devam edebiliriz. Bunu yapmak zorundayız. Yapacağımız 3 kural var, maske, mesafe ve temizlik. Bunu her yerde uygularsak salgında geriye gitmeyeceğiz."

Denetimlere İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Sağlık Müdürü Erol Ömür, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, Zabıta Müdürü Ömer Ekin ve denetim ekipleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık