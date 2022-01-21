Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, ADEM'i ziyaret etti
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan Aile Destek Merkezini ziyaret etti.
BAYKAN, SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan Aile Destek Merkezini ziyaret etti.
Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile merkezdeki kursiyerlerle bir araya geldi, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kadın istihdamının önemine değinen Hacıbektaşoğlu, hayatın tüm alanında kadınları desteklemeyi sürdüreceklerini söyledi.
Hacıbektaşoğlu, daha sonra kadın kursiyerlerin hazırladığı ürünleri inceledi, bu ürünlerde emeği bulunanları kutladı.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri