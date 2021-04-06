Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacıbektaşoğlu mesajında, bilgi birikimiyle teknolojiyi birleştirerek ulusal ve uluslararası seviyede ülkenin güvenilir haber ağı olan AA'nın Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 6 Nisan 1920'de kurulduğunu ve İstiklal Mücadelesi'nin güçlü sesi olduğunu ifade etti.

İlkeli, tarafsız, sorumlu habercilik anlayışı içinde uzun yıllar görevini yürüten AA'nın yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini ve saygısını kazanarak basınının temel taşı olduğunu aktaran Hacıbektaşoğlu şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, geçmişte olduğu gibi bugün de yaygın haber ağıyla Türk basınının en önemli bilgi kaynağı olma vazifesini devam ettirmektedir. Yurt içinde ve dışında oluşturduğu geniş haber ağıyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurma görevini en iyi şekilde yerine getirmenin haklı gururunu yaşamaktadır. Bu duygularla, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içinde çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının kuruluşunun 101. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ajansın kuruluşunda emeği geçen herkesi rahmet ve minnetle yad ediyor, vazife başında bulunan tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Fuat Oktay Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop
Magazin Hadise Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ali Koç Erol Bulut Mesut Özil Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 16:59:11. #1.14#
title