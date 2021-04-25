Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
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Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti

Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU - Haberler | Güncel

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sehi bölgesindeki askeri üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

SİİRT Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Sehi bölgesindeki askeri üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiğe moral ziyaretinde bulundu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 'Eren-6 Mergelo Operasyonu' kapsamında güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonları sürdürdüğü Siirt ve Bitlis illeri arasında bulunan Sehi Ormanları bölgesinde konuşlanan askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, beraberindeki Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Siirt İl Jandarma Komutan Tuğgeneral Uğur Ertekin ve Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey ile birlikte Sehi Ormanları bölgesinde yer alan Gazitepe, Kapıtepe ve Hevektepe üst bölgelerine yaptığı ziyarette Mehmetçiğe moral verdi

Ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle etkin ve kararlı mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

 


Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti
Siirt Valisi'nden üs bölgelerindeki Mehmetçiğe moral ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turan KOYUNCU

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