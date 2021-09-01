Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde birim müdürleriyle Siirt Belediyesince yapılan alt ve üstyapı, asfalt ve semt pazarıyla ilgili bilgi aldı.

Barış Mahallesinde alt yapısı tamamlanan yolların konforlu hale getirildiğini belirten Hacıbektaşoğlu, Kooperatif ve Bahçelievler mahallesinde çalışmaları devam eden semt pazarlarının bir an önce tamamlanması talimatını verdi.

Güres Caddesi'nin rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili esnafın talepleri dinleyen Hacıbektaşoğlu, kentin sosyal, kültür ve sanat yaşamına renk katacak caddenin belirlenen tarihte bitirileceğini, inşaat sürecinde verdikleri rahatsızlıktan dolayı esnaftan anlayış beklediklerini söyledi.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yatırım ve projeleri inceledi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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