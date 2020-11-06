Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden hizmet binalarını inceledi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden itfaiye binası ve mezbaha alanında incelemede bulundu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yapımı devam eden itfaiye binası ve mezbaha alanında incelemede bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Doğan Mahallesinde çalışmaların devam ettiği itfaiye binasının yapımı ile ilgili belediye yetkililerinden bilgi aldı.

Siirt'te itfaiye ekiplerinin olası afet ve yangınlara daha kısa sürede müdahale edebilmesi için geniş ve modern bir bina yapıldığını belirten Hacıbektaşoğlu, çalışmaların hızlandırılması talimatını verdi.

Daha sonra hayvan pazarını ziyaret ederek üreticilerinin sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, Siirt'in taleplerini karşılayabilecek modern bir mezbahaya kavuşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz