Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Yağcılar köyünü ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Yağcılar köyünü ziyaret etti

13.02.2021 15:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:24
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Yağcılar köyünü ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbktaşoğlu, Şirvan ilçesinin Yağcılar köyünü ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbktaşoğlu, Şirvan ilçesinin Yağcılar köyünü ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile Yağcılar Jandarma Karakol Komutanlığında askerle bir araya geldi.

Askeri yetkililerden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından Yağcılar köyüne geçti.

Köyün camisinde incelemede bulunan Hacıbektaşoğlu, kanaat önderi Hüseyin Büçgün ve vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

Çocuklara hediyeler veren Hacıbektaşoğlu, "Vatandaşlarla birebir görüşerek sorunlarını öğrenme fırsatımız oldu. Devlet olarak her zaman vatandaşımız için varız ve onların hizmetindeyiz." dedi

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Şirvan ilçesine geçti, yürütülen çalışmalarla ilgili Kaymakam Recep Hasar'dan bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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