Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "halk ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla görüştü.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "halk ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla görüştü.

???????Hacıbektaşoğlu, belediye tarafından Afetevleri Mahallesinde düzenlenen programda görüştüğü vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İletilen taleplerle ilgili ilgili birimlere talimat verildi.

Programa, ilgili kurum müdürleri ve belediye birim amirleri de katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title