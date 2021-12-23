Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu vatandaşlarla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, "halk ziyaretleri" kapsamında vatandaşlarla görüştü.

???????Hacıbektaşoğlu, belediye tarafından Afetevleri Mahallesinde düzenlenen programda görüştüğü vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

İletilen taleplerle ilgili ilgili birimlere talimat verildi.

Programa, ilgili kurum müdürleri ve belediye birim amirleri de katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

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