Vali Hacıbektaşoğlu, Afetevler Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi

SİİRT (Habermetre) - Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu halk ziyaretleri programı kapsamında, Afetevler Mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İlimiz Merkez Afetevler Mahallesinde vatandaşları ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, Mahalle sakinlerinin sorun talep ve şikayetlerini dinledi.

Mahalle sakinlerinin konuğu olan Vali Hacıbektaşoğlu, burada vatandaşlar ile görüştü, Mahalle sakinlerine söz vererek, taleplerini dinledi.

Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Mahalle sakinleri devlet vatandaş el birliği ile bir Cami yapımına ihtiyaç duyulduğunu ve doğalgaz sorunu yaşadıklarını talep etmeleri üzerine, Vali Hacıbektaşoğlu, vatandaşlar ile beraber mahalleyi gezerek, Caminin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Cami yapımı için gereken desteğin imkanlar dahilinde verileceğini, doğalgaz sorununun çözümü için de yetkililere talimat verdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ali Aytek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Raci Bülbül ve diğer ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu görüşmede, Vali Hacıbektaşoğlu mahalle sakinlerinin taleplerini not aldırdı.

Vali Hacıbektaşoğlu, Mahalledeki çocuklarla da yakından ilgilenerek, kendileri ile bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.