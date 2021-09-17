Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti - Haberler
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türk Telekom Fen Lisesini ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Okul Müdürü İdris Yolbaş'tan bilgi alan Hacıbektaşoğlu, üniversite sınavlarında gösterdiği başarıdan dolayı öğretmen ve öğrencileri kutladı.

Yüz yüze eğitimin yapılması için bireysel tedbirlerin önemine vurgu yapan Hacıbektaşoğlu, öğrencilere kitap dağıttı.

Daha sonra El Cezeri Robotik Kodlama ve Yazılım Atölyesi'nin açılışını yapan Hacıbektaşoğlu, atölyede robotik kodlama ve diğer çalışmaları inceledi, çalışmalara destek vereceğini bildirdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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