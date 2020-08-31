Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, tesislerde incelemede bulundu
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbaktaşoğlu, tesislerinde inceleme yaptı.
31.08.2020 14:11 | Son Güncelleme: 31.08.2020 14:11
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbaktaşoğlu, tesislerinde inceleme yaptı.
Hacıbektaşoğlu, katı atık düzenli depolama ve içme suyu tesislerindeki çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.
Su akışının kesintisiz sağlanması için tüm tedbirin alındığını aktardı.
Daha sonra fıstık ve üzüm bahçelerine giden Hacıbektaşoğlu, üreticilerin talepleri dinledi.
Kaynak: AA