Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Vali Hacıbektaşoğlu, belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda, sivil toplum kuruluşlarından, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara destek istedi.

Çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendiren Hacıbektaşoğlu, salgınla mücadelede herkese görev düştüğünü, tüm kurumların koordine içinde çalıştığını söyledi.

İlde son bir haftada ciddi vaka artışı yaşandığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Salgını kontrol edemezsek bulaşma etkisi çok daha fazla olacak. Tüm tedbirleri alıyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ısrarla rica ediyorum, salgını kontrol altına alabilmemiz için maske, mesafe ve temizliğe uyalım, aşımızı olalım. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlardan uzak duralım, alınan tedbirlere mutlaka uyalım." dedi.

Toplantıda görüş ve öneriler aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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