Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
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Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Eruh'un Kılıçkaya köyü Milan mezrasında terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen güvenlik korucusu Şakir Sever'in Kooperatif Mahallesi'nde yaşayan ailesini, Eruh'un Dadaklı köyü kırsalında çıkan çatışmada gazi olan Muhyettin Dayan'ı ikamet ettiği Yeni Mahallesi'nde ziyaret etti, bayramlarını kutladı.

Ailenin sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, şehit çocuklarına tablet hediye etti.

Terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Vatan için canlarını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Şehit ailelerimiz bu mukaddes ülkeye kahraman evlatlar yetiştiren en değerli emanetimizdir. Şehitlerden geriye kalan emanetlerine sahip çıkmak en önemli görevimizdir." diye konuştu.

Ziyarete, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı da katıldı.

Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı
Son dakika haberleri! Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu şehit aileleri ve gazilerle bayramlaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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