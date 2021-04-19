Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu polislerle sahur yaptı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu polislerle sahur yaptı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu polislerle sahur yaptı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, polislerle sahur yaptı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, polislerle sahur yaptı.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbekaşoğlu ile Polisevi'nde düzenlenen programa katıldı.

Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda düzenlenen programda polislerle görüşen Hacıbektaşoğlu, "Halkımızın huzur ve güvenliğini sağlayan ve salgınla mücadelede gece gündüz demeden büyük fedakarlıkla çalışan tüm emniyet mensuplarımıza teşekkür ediyor, aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. " dedi.

Programa İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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