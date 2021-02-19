Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu organize sanayi bölgesinde incelemede bulundu
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu organize sanayi bölgesinde incelemede bulundu

19.02.2021 17:51 | Son Güncelleme: 19.02.2021 17:55
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu organize sanayi bölgesinde incelemede bulundu

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret etti.

Siirt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, sanayi bölgesinde çeşitli iş yerlerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üretime dayalı kurulan tesislerin kentin ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Sanayinin gelişmesine büyük destek veriyoruz. Yatırımcı kuruluşları ziyaret ederek sorunlarını yerinde dinledik." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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