Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu okulları ziyaret etti
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu okulları ziyaret etti

09.03.2021 14:59 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:02
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu okulları ziyaret etti

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, okulları ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, okulları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile İbrahim Hakkı İmam Hatip Ortaokulun ziyaret etti öğrencilerle bir araya geldi.

Türk Kızılay ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği şubelerince temin edilen giysi ve hazırlık kitaplarını öğrencilere dağıtan Hacıbektaşoğlu, emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrencilerin sorunlarını dinleyen Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın nedeniyle uzun bir süre yüz yüze eğitimden uzak kaldınız. Bu durum moral ve motivasyonunuzu bozmasın. Sınavlara daha 2,5 aylık bir süre var. Kendinize güvenin bu süreyi iyi değerlendirin, çalışın."

Hacıbektaşoğlu daha sonra Siirt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret ederek incelemede bulundu.

Ziyarete, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç, Önder Derneği Başkanı Sabahattin Ataker de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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