Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yüz yüze ve uzaktan eğitimin verildiği Siirt'te 90 bin öğrenci karnelerini alarak tatile girdi. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 2020-2021eğitim- öğretim yılının sona ermesi nedeniyle, Siirt merkez Mehmetçik İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine katılarak, öğrencilerin karne sevincine ortak oldu.

Sınıfları gezen Hacıbektaşoğlu, öğrencileri kutlayarak, karnelerini dağıttı. Vali Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle sohbet ederek, tatilde dinlenmelerini ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu. Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra Okuldaki öğretmen ve idarecilerle bir araya geldi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında 5 bin 890 öğretmenin görev yaptığı ilimiz genelinde, 90 bin öğrenciye karne dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Tarkan Burak Özçivit İbrahim Selim
Spor Cristiano Erol Bulut Şenol Güneş Emre Kocadağ Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, öğrencilerle, karne heyecanı yaşadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.7.2021 16:34:56. #1.15#

title