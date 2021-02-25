Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan kursiyerlere ziyaret
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan kursiyerlere ziyaret

25.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:43
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu'ndan kursiyerlere ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun eşi Güney Hacıbektaşoğlu, kursiyerleri ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesindeki Orhan Doğan Parkında kreş, okuma-yazma, el sanatları, gitar, Kur'an-ı Kerim, dikiş-nakış, bağlama, kişisel gelişim ve eğitim kurslarına devam eden kursiyerlerle bir araya geldi.

Kadınlara yönelik açılan kurslar için kayıtların devam ettiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Siirtlilerin el emeğini değerlendirebilecekleri, mesleki-teknik, kişisel gelişim ve hobi kursları düzenliyoruz. Farklı alanda kendini yetiştirmek ve geliştirmek isteyen kurslara herkesi davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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