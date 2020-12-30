Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı

30.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:30
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan yeni yıl mesajı

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hacıbektaşoğlu mesajında, 2021'in birlik ve beraberliğin perçinleştiği bir yıl olması temennisinde bulundu.

2021'in tarihi geçmişi ve zengin kültürel yapısı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapan huzur ve güven şehri Siirt'te önceki yılda başlatılan projeleri tamamlanacağı bir yıl olacağını dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İlin sosyo-ekonomik ve kültürel yönden kalkındırmak, layık olduğu gelişmişlik düzeyine ulaşması için kararlılıkla sürdürülen çalışmalar 2021 yılında da aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir. 2021 yılı Siirt'imiz için bir yatırım yılı üretim yılı olacaktır. Bu anlamda en büyük gayemiz, huzur, kardeşlik ve hoşgörü kenti ilimizin her alanda daha mutlu insanların yaşadığı bir il haline gelmesini sağlamaktır. Bugün bulunduğumuz tarihi dönemeçte millet olarak bizlere düşen, birlik ve beraberliğimizi korumak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmek ve bu ülkeye en iyi şekilde sahip çıkmaktır. Vatandaşlarımızın yeni yılı huzur ve güven içinde karşılayabilmeleri için Valiliğimizce gerekli tüm tedbirlerin alındı. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla yad ediyor, pandemi dolayısıyla vefat eden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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