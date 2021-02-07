Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan vatandaşlara ziyaret

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile vatandaşları ziyaret etti.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu eşi Güney Hacıbektaşoğlu ile vatandaşları ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu, İnönü, Dumlupınar, Tınaztepe ve Alan mahallelerinde vatandaşları evlerinde ziyaret etti, sorunları dinledi.

Daha sonra mahalledeki esnaf ile görüşen Hacıbektaşoğlu, karşılaştığı çocuklara da hediyeler verdi.

Halkın yanında olmaya, sorun ve taleplerini dinlemeye devam edeceklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, kendilerini ağırlayan vatandaşlara teşekkür etti, Siirt Belediyesinin kapılarının da herkese açık olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz