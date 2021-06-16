Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan taziye ziyareti
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Dayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Dayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ile önceki gün vefat eden mahalle sakinlerinden Hacı Dayan'ın Dumlupınar Mahallesindeki ailesine taziyede bulundu.
Dayan'ın yakınlarının acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve sabır diledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz