Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinin Ulaştı köyünde şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile 1986'da terör örgütü PKK tarafından gelini ve 3 torunu şehit edilen ve köyde uzun yıllar muhtarlık yapan Resul Hazar'ın vefatı nedeniyle Hazar ailesini ziyaret etti.

Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, "Terör örgütü PKK'nın 1986 yılında Ulaştı köyümüzde çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden sivil vatandaşlarımıza yönelik hain ve alçak saldırıları tarihe kara bir leke olarak tescil edilmiştir. Terör örgütüyle kararlı mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek. Bölgede yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş. Yapılan kararlı mücadele ile bölgede huzur ve güven iklimi hakim olmuş." dedi.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Ziyarete, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz