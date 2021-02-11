Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

11.02.2021 13:51 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:54
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinin Ulaştı köyünde şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Baykan ilçesinin Ulaştı köyünde şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ile 1986'da terör örgütü PKK tarafından gelini ve 3 torunu şehit edilen ve köyde uzun yıllar muhtarlık yapan Resul Hazar'ın vefatı nedeniyle Hazar ailesini ziyaret etti.

Ailenin acısını paylaşan Hacıbektaşoğlu, "Terör örgütü PKK'nın 1986 yılında Ulaştı köyümüzde çoluk, çocuk, yaşlı, kadın demeden sivil vatandaşlarımıza yönelik hain ve alçak saldırıları tarihe kara bir leke olarak tescil edilmiştir. Terör örgütüyle kararlı mücadele azim ve kararlılıkla devam edecek. Bölgede yapılan operasyonlarla terör örgütüne ağır darbe vurulmuş. Yapılan kararlı mücadele ile bölgede huzur ve güven iklimi hakim olmuş." dedi.

Hacıbektaşoğlu, ziyaretinin ardından köydeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.

Ziyarete, Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç, Atabağı Belde Belediye Başkanı Tayyar Lale ve diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Bülent Turan Numan Kurtulmuş Mehmet Ali Çelebi Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Türk Uzay Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 13:54:56. #1.14#
title