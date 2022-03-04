Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan ameliyat olan şehit babasına ziyaret

SİİRT (İHA) - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, 13 Şubat 2021 tarihinde Pençe Kartal-2 Harekatı bölgesinde yer alan Gara'da bölücü terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen Jandarma Er Süleyman Sungur'un kalp ameliyatı geçiren babası Salih Sungur'u konutunda ziyaret etti.

Vali Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ve İl Jandarma Komutan Vekili Albay Zekeriya Tor ile birlikte kalp ameliyatı geçiren şehit babası Salih Sungur'u konutunda ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu. Salih Sungur'la bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, ailenin sorun ve taleplerini dinledi. Vali Hacıbektaşoğlu, "Şehit aileleri, yakınları ve gazilerimiz devletimizin emanetleri. Her zaman ailelerimizin yanındayız. Yanlarında olmaya devam edeceğiz. Terörle mücadeleye azim, kararlılık ve inançla devam edeceğiz. Şehit kardeşimiz Süleyman Sungur'a ve tüm aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Şehit babası Sungur, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekilere teşekkür etti. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Yerel