Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla görüştü.

Hacıbektaşoğlu, makamında kabul ettiği muhtarların taleplerini dinledi.

Sorunları imkanlar dahilinde çözeceklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Görevimiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Devlet ile millet bütünleşmesinde çok önemli bir kamu hizmeti yürüten muhtarlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Dile getirdikleri talep ve şikayetleri çözüme kavuşturmak önceliğimizdir." dedi.