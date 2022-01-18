Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla bir araya geldi
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla görüştü.

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, muhtarlarla görüştü.

Hacıbektaşoğlu, makamında kabul ettiği muhtarların taleplerini dinledi.

Sorunları imkanlar dahilinde çözeceklerini dile getiren Hacıbektaşoğlu, "Görevimiz vatandaşlarımıza hizmet etmektir. Devlet ile millet bütünleşmesinde çok önemli bir kamu hizmeti yürüten muhtarlarımızın sorunu bizim sorunumuzdur. Dile getirdikleri talep ve şikayetleri çözüme kavuşturmak önceliğimizdir." dedi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri

Osman Hacıbektaşoğlu, Siirt, Güncel, Haber

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