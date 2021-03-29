Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan'ı ağırladı
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan'ı ağırladı

Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan'ı ağırladı

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan ve ailesini makamında ağırladı.

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Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, milli güreşçi Evin Demirhan ve ailesini makamında ağırladı.

Hacıbektaşoğlu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde olimpiyatlara katılma hakkı kazanan Siirtli sporcu Demirhan'ı kutladı.

Demirhan'ın uluslararası şampiyonalarda Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu belirten Hacıbektaşoğlu, "Demirhan'ı ve ailesini tebrik ediyorum. Bayrağımızı dalgalandırarak bizlere büyük sevinç ve gurur yaşatan kızımız Demirhan'ın 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyorum." dedi.

Hacıbektaşoğlu, Demirhan'ı cumhuriyet altını ve plaketle ödüllendirdi.

Ziyarete Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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