Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini TDV'ye verdi
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
29.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:38
Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.
Hacıbektaşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekalet ile kurban organizasyonuna destek çıktı.
Bağış makbuzunu İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'ndan alan Hacıbektaşoğlu,kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.
Kaynak: AA