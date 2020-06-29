Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini TDV'ye verdi
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Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini TDV'ye verdi

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu kurban vekaletini TDV'ye verdi
29.06.2020 12:11 | Son Güncelleme: 29.06.2020 12:38

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Türkiye Diyanet Vakfı'na (TDV) kurban bağışında bulundu.

Hacıbektaşoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğinde, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temasıyla başlattığı vekalet ile kurban organizasyonuna destek çıktı.

Bağış makbuzunu İl Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu'ndan alan Hacıbektaşoğlu,kampanyaya katılımın yüksek olması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Manşet

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