Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'u ziyaret etti

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Vali Hacıbektaşoğlu, Bakan Ersoy'u makamında ziyaret etti.

Hacıbektaşoğlu Ersoy'a Siirt'te yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Görüşmede ildeki turizm faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar da ele alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz